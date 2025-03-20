Almanya'daki Türk Vatandaşlarına Aile Eğitim Seminerleri Düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'daki Türk vatandaşları için 12-13 Nisan'da çevrimiçi aile eğitim seminerleri düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:49
Almanya'daki Türk Vatandaşlarına Aile Eğitim Seminerleri Düzenlenecek

Almanya'da Türk Ailelere Yönelik Eğitim Seminerleri Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarının aile kavramına dair farkındalığını artırmak amacıyla 12-13 Nisan tarihlerinde çevrimiçi eğitim seminerleri düzenleyecek.

Bu etkinlikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilecek. Bakanlık, ailelerin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla bir dizi faaliyet yürütmekte.

Seminer Konuları

Eğitim programları, “Almanya'daki Türk Ailelerin Dünü Bugünü”, “Aile İçi İletişim”, “Aile ve Evlilik Hayatı”, “Aile, Medya ve İnternet”, “Çocuk ve Ergen Psikolojisi”, “Bağımlılıkla Mücadele” ve “Koruyucu Ailelik” gibi başlıkları içerecek. Bu seminerler ile yurt dışındaki vatandaşların aile bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Katılım ve Başvuru Bilgileri

Seminerler, İletişim Başkanlığı ve Yeşilaydan uzman moderatörler tarafından yönetilecek. Bu çevrimiçi etkinlikler, Almanya'daki tüm vatandaşların kolayca erişebileceği şekilde tasarlandı. Program sonunda katılımcılara e-Sertifika verilecek.

Ücretsiz eğitim programına katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 8 Nisan. Başvurular, bu bağlantıdan yapılabilir.

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