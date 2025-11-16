Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı

Almanya, havalimanlarındaki yasadışı dron hareketliliğine karşı 100 milyon euroluk planla aralıkta 130 polislik dron savunma birimi kuruyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:19
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı

Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Münih başta olmak üzere son aylarda havalimanlarında artan yasadışı dron hareketliliği sonrası 100 milyon euroluk "dron savar savunma planı"nı önümüzdeki aydan itibaren hayata geçiriyor.

Yeni dron savunma birimi ve görev dağılımı

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu’nun onayladığı eylem planına göre, aralık ayından itibaren havalimanlarında yasa dışı dron avcılığı yapacak 130 polis memurundan oluşan yeni bir dron savunma birimi kurulacak. Söz konusu polisler, yasadışı dron uçuşlarının takibi, tespiti ve düşürülmesinden sorumlu olacak.

Dron savar merkezi polisleri, havalimanlarında, başkent Berlin’de ve kritik altyapıların olduğu bölgelerde görev yapacak. Söz konusu memurlara Federal Polis Teşkilatı’nın helikopterleri de destek verecek.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yaptığı açıklamada, "Dronlar ve artan siber saldırılar, hibrit tehditlerin ortasında yeni bir tehdit oluşturuyor. Bunlara kararlı bir yanıt vermek istiyoruz. Çevrimiçi dijital tehdide ve dron tehdidine karşı kendimizi silahlandırıyoruz" dedi.

Almanya'da dron alarmı

Münih Havalimanı, Ekim ayının başlarında görülen dron nedeniyle 2 gün belirli saatlerde kapalı kalmıştı ve uçuşlar yapılamamıştı. Yine Ekim ayı içinde Frankfurt başta olmak üzere bazı havalimanları, askeri tesisler ile kritik altyapıların bulunduğu bölgelerde yasa dışı dron uçuşları tespit edilmişti.

Kasım ayının başında, Berlin Brandenburg Havalimanı bölgesinde de 2 gün ardı ardına dron görülmesi üzerine alarm durumuna geçilmişti. Yasadışı dron hareketliliğinin Rusya kaynaklı olduğu düşünen Almanya, ulusal ve yerel bazda mücadele için savunma merkezi kurulması dahil bir dizi kararlar almıştı.

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MÜNİH BAŞTA OLMAK ÜZERE SON AYLARDA HAVALİMANLARINDA ARTAN YASADIŞI...

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MÜNİH BAŞTA OLMAK ÜZERE SON AYLARDA HAVALİMANLARINDA ARTAN YASADIŞI DRON HAREKETLİLİĞİ SONRASI 100 MİLYON EUROLUK DRON SAVAR SAVUNMA PLANINI ÖNÜMÜZDEKİ AYDAN İTİBAREN HAYATA GEÇİRİYOR. (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Beyşehir'de Aile Hekimlerinin Sahadaki Güçlükleri Masaya Yatırıldı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?