Almanya, Dışişleri Bakanı Baerbock'u BM Genel Kurul Başkanlığı'na Aday Gösteriyor

Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, 2025-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığına aday olarak gösterileceği ileri sürüldü. Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Almanya hükümeti, Baerbock'u Yeşiller Partisi adayı olarak belirlemesi planlanıyor.

Bu konuda hazırlanan genelge, hükümetin bakanları tarafından imzalanmak üzere sunuldu. Baerbock'un, haziran ayında yapılacak oylamada seçilmesi halinde eylül ayında BM'deki bir yıllık görevine başlaması bekleniyor. Seçilmesi durumunda, Federal Meclis milletvekilliğinden de ayrılmak zorunda kalacak.

Baerbock'un, BM Genel Kurulu için seçilmeden önce mayıs ayında New York'ta bir çalışma programı tanıtması planlanıyor. Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni hükümeti kurmak için müzakerelere başlamıştı.

Yeşiller, hükümette yer almayacakları için Baerbock'un bakanlık görevi üstlenemeyeceğini belirtirken, kendisi de partisinin Federal Meclis eş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.