Almanya, Kara Sınırındaki Kontrolleri 6 Ay Daha Uzattı

Almanya, düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin İçişleri Bakanlığı, kara sınırlarındaki polis kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın tüm kara sınırlarındaki geçici kontroller, 15 Mart tarihinden itibaren 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Avrupa Birliği Komisyonu da bu durumdan bilgilendirildi.

Bakan Faeser, geçici kontrollerin düzensiz göçü azaltacağı ve insan kaçakçılığıyla etkin bir şekilde mücadeleye yardımcı olacağını belirtti. Faeser, "Federal Polis tüm Alman sınırlarında kontroller yapmaya devam edecek. Bugün bu kontrollerin 6 ay daha sürdürülmesi talimatını verdim çünkü eylemlerimiz etkili ve hala gerekli," şeklinde ifade etti.

Kontroller kapsamında, yaklaşık 47 bin kişinin geri çevrildiği tespit edildi. Faeser, bu durumun düzensiz göçün etkili bir şekilde geri püskürtülmesine katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, yaklaşık 80 bin izinsiz girişin tespit edildiği ve 1900 kaçakçının tutuklandığı bilgisine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göçle mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün bir kez daha tüm Alman sınırlarında 6 ay süreyle geçici kontroller yapılması talimatını verdik ve Avrupa Komisyonunu bilgilendirdik. Sınır kontrolleriyle rakamların da gösterdiği üzere düzensiz göçü etkili bir şekilde geri püskürtüyoruz," dedi.

Almanya'nın tüm kara sınırlarında 16 Eylül 2024'ten bu yana sürekli kontroller gerçekleştirilmekte.