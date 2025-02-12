DOLAR
36,1 -0,14%
EURO
37,45 -0,16%
ALTIN
3.347,11 0,22%
BITCOIN
3.476.471,85 -1,25%

Almanya, Kara Sınırındaki Kontrolleri 6 Ay Daha Uzattı

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında kara sınırındaki polis kontrollerini 6 ay daha uzattı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:11
Almanya, Kara Sınırındaki Kontrolleri 6 Ay Daha Uzattı

Almanya, düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin İçişleri Bakanlığı, kara sınırlarındaki polis kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın tüm kara sınırlarındaki geçici kontroller, 15 Mart tarihinden itibaren 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Avrupa Birliği Komisyonu da bu durumdan bilgilendirildi.

Bakan Faeser, geçici kontrollerin düzensiz göçü azaltacağı ve insan kaçakçılığıyla etkin bir şekilde mücadeleye yardımcı olacağını belirtti. Faeser, "Federal Polis tüm Alman sınırlarında kontroller yapmaya devam edecek. Bugün bu kontrollerin 6 ay daha sürdürülmesi talimatını verdim çünkü eylemlerimiz etkili ve hala gerekli," şeklinde ifade etti.

Kontroller kapsamında, yaklaşık 47 bin kişinin geri çevrildiği tespit edildi. Faeser, bu durumun düzensiz göçün etkili bir şekilde geri püskürtülmesine katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, yaklaşık 80 bin izinsiz girişin tespit edildiği ve 1900 kaçakçının tutuklandığı bilgisine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göçle mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün bir kez daha tüm Alman sınırlarında 6 ay süreyle geçici kontroller yapılması talimatını verdik ve Avrupa Komisyonunu bilgilendirdik. Sınır kontrolleriyle rakamların da gösterdiği üzere düzensiz göçü etkili bir şekilde geri püskürtüyoruz," dedi.

Almanya'nın tüm kara sınırlarında 16 Eylül 2024'ten bu yana sürekli kontroller gerçekleştirilmekte.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Alt Komisyonu Ceza İnfaz Kurumlarının Raporlarını İnceledi
2
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı
3
İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı
4
Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti
5
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi
6
Elon Musk, Oval Ofis'teki Toplantıya Oğlu ile Katıldı
7
İsrail, Gazze'ye Çadır Girişini Engelledi: Yetkililerin Açıklamaları

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor