Almanya: Türkiye, NATO Üyesi Olarak Güvenilir Bir Ortak Olduğunu Göstermiştir

Almanya Savunma Bakanı Türkiye'yi Övdü

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'nin NATO üyesi olarak her zaman çok güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladığını ifade etti. Pistorius, Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAR) Bonn'daki toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Türkiye, bir NATO ortağı ve dolayısıyla NATO'nun güneydoğu kanadında da önemli bir ortak. NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip. Her zaman güvenilir ve çok güvenilir bir ortak olduklarını kanıtlamışlardır." dedi.

Türkiye'nin BRICS Ülkeleri ile İlişkileri

Pistorius, Türkiye'nin BRICS ülkeleri ile olan işbirliğini ise çok ılımlı ve yüzeysel olarak değerlendirdi. Türkiye'nin Rusya'dan silah alımına dikkat çeken Pistorius, "Birbirimizle diyalog halinde olmamız ve mümkün olan her yerde işbirliğini teşvik etmemiz çok önemli." şeklinde konuştu.

Güvenliğe Yatırım Yapılması Gerektiğini Vurguladı

Pistorius, Avrupa'nın gelecekte kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapması gerektiğine ve bunu ortaklar arasında koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. "Ortak bir yaklaşım herkes için daha elverişli olacaktır. Ayrıca sistemler birbirleriyle değiştirilebilir ve birlikte çalıştırılabilir." dedi.

Pistorius'un Gelecek Hedefleri

Pistorius'a, isminin Olaf Scholz'un yerine Başbakan adayı olarak geçtiği hatırlatıldığında, "Kimsenin bana sormadığı bir şeyi göz ardı etmem ya da kimsenin bana sormadığı bir şey için hazır olduğumu beyan etmem. Ancak her zaman söylediğim şeyi söyleyebilirim. Devam etmeye karar vermiş mükemmel bir Federal Şansölyemiz var." diye yanıtladı.

Pistorius ayrıca, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 11 Ocak'ta çalıştayının olacağını hatırlatarak, "Başbakan, orada tekrar aday gösterilecek. Bunu tamamen bekliyorum." ifadesini kullandı. 2025'te yapılacak genel seçim sonrası hükümette Savunma Bakanı olarak kalmak istediğini de vurgulayan Pistorius, "Bakmam gereken gerçekten çok iş var. Buna devam etmek istiyorum, çünkü henüz bitmedi" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.