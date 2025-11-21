Alo 174 İhbarı Üzerine Söke'de Gıda Denetimi: Numuneler Laboratuvara Gönderildi

Alo 174 İhbarıyla Söke'de Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Yetkililer numuneleri laboratuvara gönderdi, denetimler yoğunlaştırıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda satışı yapan bir işyeri hakkında Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan ihbarı değerlendiren Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denetim sırasında işletimden alınan gıda numuneleri, analiz için yetkili laboratuvara gönderildi.

Son günlerde artış gösteren gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle Türkiye genelinde gıda güvenliği denetimleri yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Aydın genelinde saha faaliyetleri artırılırken, Söke'deki denetim de aynı koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildiren Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlardan şüpheli ve riskli gördükleri durumları Alo 174 hattına bildirmelerini istedi.

