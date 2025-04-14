Altı Bileşenli Karma Aşı Uygulaması Başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aşıların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, "Bugün aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediyor. Yaşam sürelerimiz arttı. Çocuk felci, difteri gibi hastalıkların azalmasının en önemli sebebi aşılar" dedi.

Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde düzenlenen programda, altı bileşenli karma aşının ilk uygulamasını gerçekleştirdi. Sağlıklı Hayat Akademisi'ni de hatırlatan Bakan, insanların sağlıklı yaşam yöntemlerini bu program aracılığıyla öğrenebileceğini ifade etti.

Gençlere Sağlıklı Yaşam Çağrısı

Sağlık Bakanı, gençlere sağlıklı yaşam merkezlerini ziyaret etmeleri çağrısında bulunarak, "Gençler lütfen, sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret etsinler. Orada koşu bandı, egzersiz salonları, beslenme uzmanları ve psikologlardan destek alabilirler," diye konuştu.

Karma Aşı ile Altı Hastalığa Koruma

Bakan Memişoğlu, yeni karma aşının içeriğini de açıkladı: "Bu aşı, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve hemofilus influenza tip B'ye karşı koruma sağlayacak. Hepatit B aşısı ile birlikte altı hastalığa karşı korunacağız."

Bakan, toplumun aşı programlarına uyması gerektiğini belirterek, "Sağlık her şeydir. İnsanın mutluluğunun en önemli kaynağı sağlıktır. Sağlığımızı kaybetmeden korumayı bilmemiz lazım," dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Rolü

Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetleri alanındaki başarılarına değinerek, "Son 22 yılda Türkiye, sağlık hizmetleriyle dünyada örnek bir ülke haline geldi. Herkesin sağlıklı kalması için toplumsal destek önemlidir," dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Memişoğlu, aşılanan bebeklerle ilgilendi ve aileleriyle sohbet etti. Ayrıca, spor müsabakalarında doğal doğum vurgusuna dikkat çekerek, "Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde altı bileşenli karma aşının ilk uygulaması nedeniyle düzenlenen programda konuşma yaptı. Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (solda) ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol (sağda) da katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde altı bileşenli karma aşının ilk uygulaması nedeniyle düzenlenen programda konuşma yaptı. Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (solda) ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol (sağda) da katıldı.