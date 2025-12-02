Altıntaş’ta Asayiş Toplantısı — Kaymakam Ayşegül Yıldırım Başkanlığında

Kütahya Altıntaş'ta Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında yapılan asayiş toplantısında mevcut çalışmalar ve geleceğe dönük güvenlik tedbirleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:07
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında ilçenin huzur dokusunu güçlendiren mevcut çalışmalar masaya yatırıldı.

Gündem: Huzur, güvenlik ve koordinasyon

Toplantıda, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, sahadaki uygulamaların etkinliğini gözden geçirerek geleceğe dönük alınacak tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak kurumlar arası koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Alınan kararlar ve planlanan önlemlerle, ilçede asayişin korunmasına yönelik adımların sürdürüleceği bildirildi.

