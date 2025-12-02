Altıntaş’ta Asayiş Toplantısı — Kaymakam Ayşegül Yıldırım Başkanlığında

Altıntaş’ta asayiş toplantısı gerçekleştirildi
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında ilçenin huzur dokusunu güçlendiren mevcut çalışmalar masaya yatırıldı.
Gündem: Huzur, güvenlik ve koordinasyon
Toplantıda, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, sahadaki uygulamaların etkinliğini gözden geçirerek geleceğe dönük alınacak tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
Ayrıca toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak kurumlar arası koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Alınan kararlar ve planlanan önlemlerle, ilçede asayişin korunmasına yönelik adımların sürdürüleceği bildirildi.
ALTINTAŞ’TA ASAYİŞ TOPLANTISI