Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Amasya Belediyesi, yaz mevsimine girmeye yaklaşırken çocuklara ücretsiz yüzme kursu hizmeti sunacağını duyurdu. Her yıl yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan bu girişim, yaz boyunca devam edecek.

Amasya’da Çocuklara Müjde

Amasya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, Amasya'daki çocukların yararlanabileceği yüzme kursları tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek.

Yüzme Kursu ile Güvenli Bir Yaz

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte suya girme isteğinin arttığını belirten Amasya Belediyesi, yüzme bilmeyen veya güvenlik önlemini almayan çocuklar için riskleri minimize etmeyi hedefliyor. Vali Mustafa Bakan liderliğinde yürütülen bu proje ile çocukların yüzme öğrenmeleri için gerekli imkânlar sağlanacak.

Vali Bakan, bu yaz yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına yüzme kurslarının önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, aileleri çocuklarını bu ücretsiz eğitimlere yönlendirmeye çağırdı. Bakan, “Gelin, bu yaz boğulma haberleriyle değil, çocuklarımızın başarı hikayeleriyle anılalım. Onlara en değerli mirası, yani yüzme becerisini kazandıralım. Bu kurslar tamamen ücretsiz” dedi.

Bu anlamlı proje ile Amasya'daki her çocuğun can güvenliği öncelik olarak benimsenmiş olup, henüz yüzme kursuna katılmamış çocukların da bu imkandan yararlanması hedefleniyor.