Amasya'da Polis Destekli Ücretsiz Yüzme Kursu: Anneler İmkan İstiyor

Amasya'da polis destekli ücretsiz yüzme kursunda 15 çocuğa havuz eğitimi verildi; anneler kursun kendilerine de açılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:17
15 çocuk, polis desteğiyle havuzda temel yüzme eğitimi aldı

Denize kıyısı olmayan Amasya’da Amasya Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde ve Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz yüzme kursunda çocuklar havuzda eğitim aldı.

Geleceğimizi İnşa Ediyoruz projesi kapsamında başlatılan kursta, 15 çocuk için gereken malzemeler — spor çantası, terlik, mayo, yüzme gözlüğü, havlu ve bone — polisler tarafından karşılandı. Çocuklar, özel antrenörlerin gözetiminde yaklaşık 2 ay önce eğitime başladı ve temel teknikleri öğrenerek birbirleriyle yarışır hale geldi.

Evladı Metehan’ın haftada 4 gün kursa katıldığını anlatan Rüveyde Albayrak, kursun ailelere hiçbir maliyeti olmadığını vurgulayarak, "Kurs için bir kuruş bile masraf etmedik. Her şeyi polisler karşıladı. Çocuklarımız polislerin sayesinde yüzme öğrendi. Bizim zamanımızda böyle imkanlar olmadığı için yüzme öğrenemedik. Ama şimdi çocuklarımız böyle imkanlardan faydalanıyorlar" dedi.

52 yaşındaki 3 çocuk annesi Nurgül Aktaş ise oğlunun yoğun ilgiyle yüzme öğrendiğini belirterek, "Ben de yüzme bilmek isterdim. Keşke imkanımız olsaydı. Bize de kurs açılsa seve seve katılmak isterim" diye konuştu.

