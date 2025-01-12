Amasya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, 1'i Ağır

Amasya'da Feci Trafik Kazası

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, bunlardan biri ağır durumda.

Kaza Detayları

Olay, Niyazi Göbel'in (35) kullandığı 05 RE 112 plakalı otomobilin, Samsun yönünden gelen Deniz Koç'un (28) yönetimindeki 34 KVN 193 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Çarpışmanın ardından yaralanan Deniz Koç, Meltem Merve Urfalı (27) ile diğer araçtaki aynı aileden Fadime (63), Cahit (50), Bilge (35) ve Ayaz Bulut Göbel (4), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fadime Göbel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.