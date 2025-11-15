Amasya Kaleköy'de Yangın: Yaşlı Çiftçinin Evi Küle Döndü, 300 Bin TL Yok Oldu

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:15
Ahır kurtarıldı, biriktirilen 300 bin TL ve eşyalar yok oldu

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy'de Aslan çiftine ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve dumanları görenler yardıma koştu.

Evde bulunan Nurhan Aslan (70), alevlerden son anda kurtularak dışarı çıktı. Sobayla ısınan evine odun getirmeye giden Mehmet Aslan (70) ise yangını duyarak döndüğünde evinin küle döndüğünü gördü.

Ahırdaki 12 ineği komşular tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, ahıra ve bitişikteki samanlığa sıçramadan kontrol altına alındı.

Mehmet Aslan konuştu: Eşim canını zor kurtardı. Eşyalarımız ise tamamen yandı. Biriktirdiğimiz 300 bin TL paramız vardı. Kapının ardında poşette takılıydı. Oda yandı. Biraz altın vardı. İnşallah buluruz. Bir ceketimle kaldım.

Aslan, komşularına teşekkür ederek şunları söyledi: Komşularımdan Allah razı olsun. Hayvanlarımı kurtardılar. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım sağlanırsa iyi olur. Yoksa çadırda duracağım.

Köyden bir genç, il merkezinden yangını söndürmeye gelen itfaiyecilere dumandan etkilenmemeleri için ayran ikram etti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

