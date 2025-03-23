Amsterdam'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto

Hollanda’da İsrail'in Gazze'ye Yeniden Başlattığı Saldırılara Tepki

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasına karşı büyük bir protesto düzenlendi.

Göstericilerin Mesajı Güçlüydü

Amsterdam Dam Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları eşliğinde "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes" ve "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkan Filistin destekçileri, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. "Soykırıma hayır", "Trump, cehenneme git", "Gazze satılık değil", "Katil Netanyahu", "Özgür Gazze" gibi ifadelerin yer aldığı sloganlar, göstericilerin kararlılığını yansıttı.

Politikacılardan Sert Açıklamalar

Gösteride konuşan Denk Partisi Milletvekili Stephan van Baarle, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının ve Hollanda hükümeti'nin İsrail’e karşı tutumunu değiştirmemesinin utanç verici olduğunu belirtti. Van Baarle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "yargılanması gereken bir çocuk katili" ifadesini kullandı ve uluslararası toplumun şu anda görmezden geldiği Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bir diğer konuşmacı olan Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, Gazze’de yaşanan soykırıma karşı durmanın herkes için bir sorumluluk olduğunu ifade etti ve "Gazze Filistinlilerindir." dedi.

Yürüyüşle Destek Gösterildi

Gösterinin ardından grup, Dam Meydanı'ndan başlayarak merkeze doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Starbucks ve McDonald's şubelerinin önünden geçerken, "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları atıldı.

Gösterinin güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler, sloganlara alkışlayarak destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren protesto, grubun yeniden Dam Meydanı'na dönmesiyle sona erdi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına karşı protesto düzenledi. Amsterdam Dam Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes", "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına karşı protesto düzenledi. Amsterdam Dam Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes", "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.