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Anadolu Düğün Gelenekleri Mısır'da Sergilendi

Anadolu'nun köklü düğün gelenekleri, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen defile ve sergi ile tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:03
Anadolu Düğün Gelenekleri Mısır'da Sergilendi

Anadolu'nun Düğün Gelenekleri Kahire'de Tanıtıldı

Anadolu'nun köklü düğün gelenekleri, Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen defile ve sergi ile gözler önüne serildi. Bu etkinlik, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne denk gelirken, Mısır Dışişleri Bakanı'nın eşi Necla Abdusselam'ın himayesinde, "Welcome to Egypt" girişimi çerçevesinde düzenlendi.

Kültürel İşbirliği ve Etkinlikler

Proje, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mısırlı Diplomat Eşleri Derneği (EDSA) işbirliği ile, Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Düğün Defilesi ve Sergisi

"Düğünümüz Var" defilesi ve "Düğün Bohçası" sergisi, klasik Türk müziği eşliğinde sergilendi. Ümmü Gülsüm'ün 50. ölüm yılı anısına, eserleri etkinlikte yer aldı. Defileye, Mısırlı büyükelçilerin ve diğer yabancı misyonların eşleri katıldı.

Gelinlikler ve Düğün Bohçaları

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan gelinlik ve düğün bohçaları, Anadolu'nun çeşitli yörelerini yansıtan yöresel motiflerle süslendi. Mısırlı misafirler bu çalışmaları büyük bir ilgiyle karşıladı.

Toplumsal ve Kültürel Bağlar

Büyükelçi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen, Mısır'da da gelin bohçaları gibi düğün geleneklerinin yaşatıldığını belirterek, çeyiz geleneğinin farklı coğrafyalarda nasıl birleşik bir kültürel unsur oluşturduğuna dikkat çekti. 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle bu bağların daha da güçlenmesi bekleniyor.

Müzik ve Ortak Projeler

Defilede Ümmü Gülsüm'ün eserinden bir parça Türk sanatçılar tarafından icra edildi. Ayrıca, 2025 yılı Mısır'da "Ümmü Gülsüm" yılı olarak kutlanacak ve Türk-Mısır müzik etkileşimleri üzerine çeşitli projelerin yapılması planlanıyor.

Sonuç olarak, Türk düğün geleneklerinin tanıtıldığı defile, davetliler tarafından büyük beğeni topladı ve alkışlarla izlendi.

Anadolu'nun köklü düğün gelenekleri Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen...

Anadolu'nun köklü düğün gelenekleri Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen defile ve sergi ile tanıtıldı.

Anadolu'nun köklü düğün gelenekleri Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen...

Anadolu'nun köklü düğün gelenekleri Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen defile ve sergi ile tanıtıldı.

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