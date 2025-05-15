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Anadolu'nun Bitki Mirası: Sanat ve Doğanın Buluşması Salt Beyoğlu'nda

Salt Beyoğlu'nda açılan 'Anadolu'nun Bitki Mirası' sergisi, bitki çeşitliliğini sanatla buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 23:13
Anadolu'nun Bitki Mirası: Sanat ve Doğanın Buluşması Salt Beyoğlu'nda

Anadolu'nun Bitki Mirası Sergisi Salt Beyoğlu'nda Görücüye Çıktı

Otanik illüstrasyonlarla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini gözler önüne seren 'Anadolu'nun Bitki Mirası' sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Binlerce yıldır insanlarla etkileşim içinde olan bitkilere odaklanan bu özel sergi, ön gösterimde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçki ve İçerik

Sergide, tarımda yetiştirilen tahıllar, sebzeler, meyveler gibi tarla ürünlerinin yanı sıra gıda, şifa ve farklı amaçlarla kullanılan bitki türlerine ait çizimlerin ve herbaryum örneklerinin yanı sıra nadir belgeler ve eserler de yer alıyor. Sanatçıların detaylı gözlemleriyle hazırlanan bu ilüstrasyonlar, Anadolu'nun renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren zengin mirası temsil ediyor.

Serginin Amacı ve Önemi

Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, serginin 'Botanical Art Worldwide 2025' programı kapsamında sergi ekibiyle birlikte oluşturulduğunu belirtti. Çıngay, serginin, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra küresel iklim değişikliği ve tarım uygulamalarının önemine dikkat çekmeyi amaçladığını vurguladı.

Farklı Deneyimler Sunan Bir Sergi

Çıngay, sergide yer alan sulu boya ve teknik çalışmaların Anadolu'nun kültürel mirasını yansıttığını belirtti. Okuma bölümü ekleyerek bitki ressamlarının kullandıkları malzemeleri sergilediklerini dile getiren Çıngay, katılımcılara farklı deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade etti. "Herkesin burada tadına baktığı ya da ilk kez görüp tadına bakmak isteyeceği eserlerle karşılaşacak"

Serginin Süreci ve Gelecek Etkinlikler

Amerikan Botanik Sanatçıları Derneği'nin açık çağrısıyla başlayan sergi süreci, bitki ressamları komitesinin çalışmalarıyla şekillendi. Her yıl değişen temalarla doğanın güzelliklerini vurgulamayı hedefleyen bu sergi, 18 Mayıs Dünya Bitki Ressamları Günü'nde yapılacak sunum ve söyleşilerle zenginleşecek.

'Anadolu'nun Bitki Mirası' sergisi, 30 ülkenin katılımıyla düzenlenen Botanical Art Worldwide 2025 programı çerçevesinde 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Mutfak alanında ziyaret edilebilir.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan...

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan...

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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