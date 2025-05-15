Anadolu'nun Bitki Mirası: Sanat ve Doğanın Buluşması Salt Beyoğlu'nda

Anadolu'nun Bitki Mirası Sergisi Salt Beyoğlu'nda Görücüye Çıktı

Otanik illüstrasyonlarla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini gözler önüne seren 'Anadolu'nun Bitki Mirası' sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Binlerce yıldır insanlarla etkileşim içinde olan bitkilere odaklanan bu özel sergi, ön gösterimde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçki ve İçerik

Sergide, tarımda yetiştirilen tahıllar, sebzeler, meyveler gibi tarla ürünlerinin yanı sıra gıda, şifa ve farklı amaçlarla kullanılan bitki türlerine ait çizimlerin ve herbaryum örneklerinin yanı sıra nadir belgeler ve eserler de yer alıyor. Sanatçıların detaylı gözlemleriyle hazırlanan bu ilüstrasyonlar, Anadolu'nun renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren zengin mirası temsil ediyor.

Serginin Amacı ve Önemi

Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, serginin 'Botanical Art Worldwide 2025' programı kapsamında sergi ekibiyle birlikte oluşturulduğunu belirtti. Çıngay, serginin, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra küresel iklim değişikliği ve tarım uygulamalarının önemine dikkat çekmeyi amaçladığını vurguladı.

Farklı Deneyimler Sunan Bir Sergi