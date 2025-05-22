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Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:05
Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen iki tırın çarpışma olayı, ulaşımı önemli ölçüde aksattı. Olay, Ankara istikametinde seyreden Nuri B. idaresindeki 14 DN 202 plakalı tır ile Muhammed D. yönetimindeki 63 ACN 739 plakalı tırın Köroğlu Rampaları mevkisinde çarpışması neticesinde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucunda yaralanan Nuri B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sırasında ulaşımın yalnızca tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan tırların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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