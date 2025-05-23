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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Ulaşım Aksadı

Bolu'daki Anadolu Otoyolu'nda 4 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:56
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

Bugün, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza, yolculuğu aksatan büyük bir sorun yarattı. Kazaya, 4 tırın karışması sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazanın Seyri

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Mehmet K. yönetimindeki 51 ACR 259 plakalı konteyner yüklü tır, arıza yaparak yol kenarında bekleyen David P. idaresindeki BM 928 MB plakalı tıra sürtüş gerçekleştirdi. Bu durum, yoldan düşen konteynere çarpmamak adına fren yapan Eynur Y.'nin kullandığı 99 JG 902 plakalı tıra, Kemal D. kontrolündeki 80 FV 540 plakalı tırın çarpmasına sebep oldu.

Trafik ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza sonucunda, yolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesinin ardından, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan Kemal D., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik akışının, konteyner ile kaza yapan araçların çekici ve vinçle kaldırılmasının ardından tekrar normale döndüğü bildirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 4 tırın karıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 4 tırın karıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 4 tırın karıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 4 tırın karıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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