Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Giresun'da Halkla Buluştu

Ağıralioğlu, Giresun'da Halkla Bir Araya Geldi
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da gerçekleştirilen temasları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaretinin en öne çıkan etkinliğiyse, bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali oldu.
Atatürk Meydanı'nda Halk Buluşması
Ağıralioğlu, Atatürk Meydanı Ziyaretinin devamında, Ağıralioğlu partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Burada yöneticilerle fikir alışverişinde bulunarak, partinin geleceği ve Giresun'un sorunları üzerine istişarelerde bulundu. Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi. Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Parti İl Başkanlığı Açılışı
Ziyaretinin devamında, Ağıralioğlu partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Burada yöneticilerle fikir alışverişinde bulunarak, partinin geleceği ve Giresun'un sorunları üzerine istişarelerde bulundu.
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.