Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Giresun'da Halkla Buluştu

Ağıralioğlu, Giresun'da Halkla Bir Araya Geldi

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da gerçekleştirilen temasları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaretinin en öne çıkan etkinliğiyse, bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali oldu.

Atatürk Meydanı'nda Halk Buluşması