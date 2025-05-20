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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Giresun'da Halkla Buluştu

Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da A Parti Genel Başkanlığı ve festival etkinliklerine katıldı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 19:14
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Giresun'da Halkla Buluştu

Ağıralioğlu, Giresun'da Halkla Bir Araya Geldi

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da gerçekleştirilen temasları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaretinin en öne çıkan etkinliğiyse, bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali oldu.

Atatürk Meydanı'nda Halk Buluşması

Ağıralioğlu, Atatürk Meydanı

Parti İl Başkanlığı Açılışı

Ziyaretinin devamında, Ağıralioğlu partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Burada yöneticilerle fikir alışverişinde bulunarak, partinin geleceği ve Giresun'un sorunları üzerine istişarelerde bulundu.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.

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