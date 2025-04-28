Anayasa Mahkemesi, TÜRK-AY Dönem Başkanlığını Azerbaycan’a Devretti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (TÜRK-AY) dönem başkanlığı görevini Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne devretti. Yüksek Mahkeme, bu önemli geçişi 27 Nisan 2022'de kurulan TÜRK-AY'ın özel oturumu çerçevesinde gerçekleştirdi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, oturumda yaptığı konuşmada, Türk dili konuşan ülkelerin anayasa yargısı kurumları arasında kalıcı ve sistemli işbirliği hedefiyle oluşturulan TÜRK-AY'ın önemine dikkat çekti. Özkaya, bu oluşumun sadece ortak hukuki değerleri değil; aynı zamanda ortak dil, kültür ve tarih ile anayasa yargısındaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Özkaya, yıl dönümü etkinliğinde yaptığı açıklamada, "TÜRK-AY'ın kuruluşundan bu yana geçen kısa ama anlamlı süre zarfında, hukuk devleti ilkesini, anayasal adaleti ve insan haklarına dayalı yargı kültürünü Türk dünyasında güçlendirme yönündeki ortak irademiz, somut adımlarla şekillenmiş ve kurumsal bir yapıya kavuşmuştur." dedi.

Oturum sonunda, TÜRK-AY dönem başkanlığının simgesi olan nişane, Özkaya tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhad Abdullayev'e teslim edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (TÜRK-AY) dönem başkanlığı görevini, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devretti. TÜRK-AY dönem başkanlığının simgesi olan nişane, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhad Abdullayev'e (sağda) teslim edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (TÜRK-AY) dönem başkanlığı görevini, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devretti. TÜRK-AY dönem başkanlığının simgesi olan nişane, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhad Abdullayev'e (sağda) teslim edildi.