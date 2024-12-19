ANFA İşçileri İşten Çıkarılmalara Karşı Eylem Düzenledi

ANFA'da İşten Çıkarılan İşçilerden Haksızlığa Direniş

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA'dan haksız yere çıkarıldığını iddia eden bir grup işçi, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanarak eylem yaptı.

"Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" ve "İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı pankartlar açan işçiler, işten çıkarılmalarına karşı durduklarını haykırdı.

Yalan Tutanaklarla İşten Çıkarıldık

İşçilerden Belgin Kamiş, burada yaptığı konuşmada, yalan tutanaklarla savunma alınmadan ve hiçbir haklarının verilmeden işten atıldıklarını ifade etti. İşverenin kendilerine özveriyle yerine getirdikleri görevler için haksız ceza uyguladığını savunan Kamiş, işe iadeleri için çağrıda bulundu.

Kamiş, "Haklarımızı verin, bizi işlerimize iade edin ve sorumlu olan bütün yöneticiler için gerekeni bizzat kendi ellerinizle yapın. Adaletli, dürüst, şeffaf, liyakatli yönetim gelsin, bütün işçiler huzur ve barış içinde gönüllü olarak Ankara halkına hizmet etmeye devam etsin," şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA'dan haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçi eylem yaptı. Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan grup, "sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "işimizi ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA'dan haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçi eylem yaptı. Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan grup, "sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "işimizi ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.