Ankara Adliyesi Önünde Bıçaklı Kavga: 3’ü Ağır, 5 Yaralı

Ankara Adliyesi önünde duruşma sonrası çıkan bıçaklı kavgada aynı aileden 5 kişi yaralandı; 3'ünün durumu ağır. Bir şüpheli gözaltında, diğerinin yakalanması sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:11
Ankara’da mahkemedeki duruşma sonrasında iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 3’ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Olay, öğle saatlerinde Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. İddialara göre, çocuk mahkemesinde görülen bir davada taraflar arasında tartışma çıktı; duruşmanın ardından dışarıda devam eden tartışma alevlenince aynı aileden 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3’ünün durumu ağır olduğu öğrenildi.

Görgü Tanığının İfadesi

"Saldırıya uğrayanlar adliyeden çıktıkları sırada motosikletli iki kişi önlerini kesmiş. Daha sonra bıçaklı saldırıya uğramışlar. 5 yaralı vardı. 3 kişinin durumu ağırdı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu iddiaları var. Pusu kurmuşlar. Yaralılar hepsi aynı taraftandı. Durumları ağır olanların hepsi sırtından bıçaklanmış. Polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralılar da ambulansla hastaneye götürüldü. Zanlıları da başka ambulansla götürdüler"

Polis ekiplerince şüphelilerden biri gözaltına alınırken, diğer firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

