Ankara Aile Hekimliği Derneği Üyeleri 3 Gün Süren İş Bırakma Eylemi Düzenledi

Ankara Aile Hekimliği Üyelerinden İş Bırakma Eylemi

Ankara Aile Hekimliği Derneği üyeleri, 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili tepkilerini dile getirmek amacıyla 3 günlük bir "iş bırakma eylemi" başlattı.

Açıklama ve Talepler

İlk günlerini Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde toplanarak geçiren hekimler, burada basın açıklaması yaptı. ANKAHED Başkanı Ahmet Sefa Eylevler, her gün yüzbinlerce insanın sağlık hizmetine erişimini sağlamak için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Eylevler, yönetmelik değişikliğinin sağlık alanındaki sorunları çözmeyeceğini ve eksik yönlerini, çözüm önerilerini ilgili bakanlık yetkililerine ilettiklerini söyledi. "Sağlık Bakanlığının, birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirmeden sadece ödeme sisteminde değişiklik yapmaya çalışması, sorunun ciddiyetini kavrayamamış olduklarının bir göstergesidir" diye konuştu.

Taleplerin Özeti

Aile hekimleri, yürürlüğe giren yönetmeliğin geri çekilmesini talep ederek bunun yerine:

Halkın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için yeterli zaman ve olanak tanınmasını,

Aile Sağlığı Merkezi sayısının hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmasını,

Kadrolu istihdam modeli ile yeterli sağlık personelinin görevlendirilmesini,

Koruyucu hekimlik uygulamalarının desteklenmesini ve geliştirilmesini,

Kadrosuz çalışan sağlık emekçilerinin kadroya geçirilmesini,

Emekliliğe yansıyacak ve insanca yaşamaya yetecek düzeyde maaş ödenmesini,

Gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek şekilde bir performans uygulamasına geçilmesini istemektedirler.

Aile hekimleri, bu taleplerinin yerine getirilmesini için eylemlerine devam edeceklerini vurguladılar.