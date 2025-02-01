Ankara Bildirisi'nde Orta Koridor'un Stratejik Önemi Vurgulanıyor

Ankara Bildirisi ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

29 Ocak tarihinde Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları bir araya geldi ve Ankara Bildirisi yayımlandı. Bu bildirinin, tarihi ve kültürel temellere dayanarak, ülkeler arasında güçlü bir stratejik ortaklık oluşturmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İşbirliği

Son yıllarda Avrasya coğrafyasında Türk Cumhuriyetleri arasında hızla gelişen işbirliği dikkat çekiyor. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki bu yakınlaşma, yalnızca tarihi dostluklarla sınırlı kalmayıp, ekonomik ve diplomatik alanlarda da derinleşiyor. Türk Cumhuriyetlerinin, Rusya ve Çin’e alternatif arayışları, Azerbaycan’ın topraklarını kurtarma sürecinde Türkiye’nin sunduğu destek, bu bağlamdaki etkileyici faktörler arasında yer alıyor.

Orta Koridor'un Stratejik Önemi

Bildiride, Orta Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun geliştirilmesine özellikle vurgu yapıldı. Bu koridor, tarihi İpek Yolu’nu canlandırmasıyla birlikte Türkiye’den başlayarak Kafkaslar üzerinden Hazar Denizi’ni aşarak Türkistan ve Çin’e ulaşma kapasitesine sahip. Avrupa-Çin ticaret trafiği açısından da önemli ekonomik fırsatlar sunan bu koridor, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaretin artırılmasına katkıda bulunacak.

Karabağ ve Doğu Zengezur'da İşbirliği

Ankara Bildirisi, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesindeki altyapının iyileştirilmesi ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi hususlarına da yer verdi. Bu yatırım ve destekler, bölgenin güvenliği ve kalkınması açısından kritik öneme sahip. Ülkeler arasındaki somut işbirliği ve dayanışma, Türk dünyasının geleceğini şekillendirmede önemli bir unsur olacak.

Afganistan ve Filistin Meselesi

Bildiride, Afganistan’a insani yardımların artırılması ve TDT Afghanistan Çalışma Grubu’nun faaliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Filistin meselesinin de ele alınması dikkat çekti. TDT üyesi ülkelerin bu sorunlarda Türkiye ile birlikte hareket etmesi, uluslararası arenada yeni fırsatlar yaratacaktır.

Sonuç olarak, Ankara'da alınan kararlar ve hayata geçirilen projelerle birlikte, Türk Cumhuriyetleri arasında güçlü bir stratejik ortaklık kurulmakta ve bu ülkeler, uluslararası platformda kendilerine önemli bir yer edinmektedir.