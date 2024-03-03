Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 parti ve 5 bağımsız aday

ANKARA’DA ADAYLAR BELLİ OLDU
Ankara’da 2024 yerel seçimleri için aday listeleri açıklandı. Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına sabah saatlerinde asılan listelere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday seçmenin karşısına çıkacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:
AK Parti: Turgut Altınok
İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar
Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene
Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin
Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak
Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan
Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral
Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal
Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver
Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş
Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan
Ocak Partisi: Murat Yardımcı
Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek
Millet Partisi: Salih Koç
Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı
Saadet Partisi: Cafer Güneş
Vatan Partisi: Utku Reyhan.
BAĞIMSIZ ADAYLARIN SIRASI KURA İLE BELİRLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 bağımsız adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile saptandı.
Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.
Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.
ANKARA’DA SEÇİM HEYECANI
Ankara’da 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak. Adayların oy pusulasındaki sıralaması da kura ile belirlendi. Ankara’da seçmenler, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek ve tercihlerini yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları kimler?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday olmak üzere toplam 24 kişidir. Adayların isimleri ve partileri haber metninde yer almaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki sıralaması nasıl belirlendi?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki sıralaması, siyasi partilerin oy oranlarına göre belirlendi. Bağımsız adayların sıralaması ise Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile saptandı.
Ankara’da seçim ne zaman yapılacak?
Ankara’da 2024 yerel seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Seçmenler, sandık başına giderek tercihlerini oylayacak.