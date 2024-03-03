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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 parti ve 5 bağımsız aday

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 parti ve 5 bağımsız aday yarışacak. Adayların oy pusulasındaki sıralaması da kura ile belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:20
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 parti ve 5 bağımsız aday

ANKARA’DA ADAYLAR BELLİ OLDU

Ankara’da 2024 yerel seçimleri için aday listeleri açıklandı. Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına sabah saatlerinde asılan listelere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday seçmenin karşısına çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan.

BAĞIMSIZ ADAYLARIN SIRASI KURA İLE BELİRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 bağımsız adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile saptandı.

Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

ANKARA’DA SEÇİM HEYECANI

Ankara’da 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak. Adayların oy pusulasındaki sıralaması da kura ile belirlendi. Ankara’da seçmenler, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek ve tercihlerini yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları kimler?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday olmak üzere toplam 24 kişidir. Adayların isimleri ve partileri haber metninde yer almaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki sıralaması nasıl belirlendi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki sıralaması, siyasi partilerin oy oranlarına göre belirlendi. Bağımsız adayların sıralaması ise Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile saptandı.

Ankara’da seçim ne zaman yapılacak?

Ankara’da 2024 yerel seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Seçmenler, sandık başına giderek tercihlerini oylayacak.

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