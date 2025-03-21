Ankara'da 1147 Aranan Suçlu Yakalandı

Ankara'da Suçlulara Göz Açtırılmıyor

Ankara'da, polis ve jandarma güçlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 1147 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu operasyonlar 14-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ağır Ceza ile Arananların Sayısı

Açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde;

Hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 kişi,

bulunan 5 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılan 10 kişi,

5-10 yıl arası hapis cezası olan 47 kişi,

5 yıla kadar hapis cezası bulunan 378 kişi ile İfadesine yönelik aranan 707 kişi yakalandığı bildirildi.

Ankara'daki bu başarılı operasyonlar, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.