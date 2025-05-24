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Ankara'da 6. Uluslararası Eğitim Forumu Yapıldı

Ankara'da düzenlenen 6. Uluslararası Eğitim Forumu'nda öğrenme mühendisliği ve eğitimde niteliksel dönüşüm konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:33
Ankara'da 6. Uluslararası Eğitim Forumu Yapıldı

Ankara'da 6. Uluslararası Eğitim Forumu Gerçekleştirildi

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Eğitim Forumu, "Öğrenme Mühendisliği" ana temasıyla Ankara'da toplanıldı. Forum, TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında folklor ekibinin gösterisiyle açıldı.

Başkan Vali Şahin'den Önemli Açıklamalar

Açılış konuşmasında Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrenme mühendisliğinin disiplinler arası bir alan olduğunu vurgulayarak, sadece eğitim teknolojilerini değil, karar alma süreçlerinde de bilimsel veriyi temel alan bir anlayış gerektirdiğini belirtti.

Şahin, “Her bireyin öğrenme biçimi, motivasyonu ve kapasitesi farklılık göstermektedir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturmak ancak mühendislik temelli bir planlama ve sistematik uygulama ile mümkündür.” dedi.

Geleceğin Eğitim Vizyonu

Forumun, geleceğin eğitimine dair ortak bir vizyon inşa etmek için bir zemin yarattığını dile getiren Vali Şahin, “Eğitimde niteliksel bir dönüşüm için politika yapıcıların, akademisyenlerin, uygulayıcıların ve sivil toplumun koordineli çalışması büyük önem taşıyor.” diye ekledi.

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu'nun Vurguları

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise 2008 yılından bu yana eğitim konularında uluslararası forumlar düzenleyerek toplumu bilinçlendirmeye çalıştıklarını aktardı. Pehlivanoğlu, dijital devrim ve yapay zekanın hayatın her alanını etki altına aldığını belirterek, “Artık bir eşikteyiz. Bu dönüşümün nesnesi değil, öznesi olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Öğrenme mühendisliğinin yalnızca dijital araçların entegrasyonuyla sınırlı olmadığını vurgulayan Pehlivanoğlu, “Eğitim artık içerik aktaran bir yapı değil; öğrenmeyi yeniden kurgulayan, her bireyin potansiyeline göre uyarlanan bir sistem olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte Zorunlu Yapay Zeka Eğitimi

Pehlivanoğlu, ilkokuldan lise son sınıfa kadar yapay zeka eğitiminin zorunlu hale geleceğini duyurarak, Türkiye'nin kendi değerleriyle uyumlu bir yapay zeka uygulaması geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarından sonra, Pehlivanoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin adına bir öğrenciye burs vereceğini açıkladı. Forum, alanında uzman eğitimcilerin sunumlarıyla devam etti.

Türk Eğitim Derneğince (TED) "Öğrenme Mühendisliği" ana temasıyla 6. Uluslararası Eğitim Forumu...

Türk Eğitim Derneğince (TED) "Öğrenme Mühendisliği" ana temasıyla 6. Uluslararası Eğitim Forumu gerçekleştirildi. Programa Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 3) ile TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu (sol 3) da katıldı.

Türk Eğitim Derneğince (TED) "Öğrenme Mühendisliği" ana temasıyla 6. Uluslararası Eğitim Forumu...

Türk Eğitim Derneğince (TED) "Öğrenme Mühendisliği" ana temasıyla 6. Uluslararası Eğitim Forumu gerçekleştirildi. Programa Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 3) ile TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu (sol 3) da katıldı.

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