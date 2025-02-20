Ankara'da Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Ankara'da, 62 ilden 120 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen "Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, Ankara Altınpark Fuar Merkezi'nde 7. kez düzenleniyor ve Türkiye'nin ilk ve tek kahvaltı fuarı olma özelliği taşıyor.

Bu özel etkinlikte, coğrafi işaret almış 120 markanın yöresel kahvaltılık ürün ve çeşitleri misafirlere tanıtılıyor. Fuar, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek ve birçok hoş etkinlikle dolu olacak.

Fuar kapsamında, 100 kişilik soğanlama yapımı ve yeme, acılı sucuk, acılı zeytin, bal ve reçel börek yeme gibi yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca, zeytinyağı içme yarışması da etkinlikler arasında yer alacak.

Açılışa katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışın ardından muhabirler arasında düzenlenen acılı sucuk yeme yarışması ise etkinliğe renk kattı.