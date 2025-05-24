Ankara'da 'Gassal' Dizisinin İkinci Sezon Galası Coşkuyla Gerçekleşti

Ankara'da 'Gassal' Dizisi İkinci Sezon Galası Yapıldı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal yapımı olan 'Gassal''in ikinci sezon galası, Ankara'da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin gala etkinliğine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

TRT Genel Müdürü'nden Açıklamalar

Gala öncesi konuşan Sobacı, Gassal dizisinin başarısını vurgulayarak, "İzleyicilerin sahici karakterler ve değerler üzerinden kurulan hikayelere ihtiyacı var" dedi. Galanın sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp Ankara'da da yapılmasının, dizinin birinci sezonda elde ettiği başarıdan kaynaklandığını ifade etti.

Sobacı, Gassal'ın hikaye derinliği ve diyaloglarının yanı sıra içerik bakımından ahlaki ve kültürel değerlere saygı gösterdiğini belirterek, "Dizi, hayatın içinden, duygusal ve sosyal meseleleri ele alıyor," diye ekledi. Ayrıca, dizinin ikinci sezonu için de titizlikle hazırlandıklarının altını çizdi.

Ünlü İsimlerden Duygusal Mesajlar

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, ilk sezonun büyük ilgisinin kendilerini çok motive ettiğini belirtirken, ikinci sezonun da aynı şekilde beğenileceğinden emin olduğunu dile getirdi. Oyuncu Hande Soral, dizinin ikinci sezonuna Bayhan ile dahil olduklarını vurguladı ve dizinin ilerleyen bölümlerine yönelik olumlu temennilerde bulundu.

Hassas Konular ve Eleştirilere Açıklık

Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan, dizinin hikayesinin seyirci ile buluşmasının önemine değinerek, eleştirilerin projeleri için önemli olduğunu belirtti. "Seyirci neyi benimserse proje o kadar başarılı olur" diyen Karaarslan, tüm eleştirilere açık olduklarını ifade etti.

Galaya Katılanlar ve İzlenen Bölümler

Galaya çok sayıda sanatseverin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru gibi önemli isimler katıldı. Etkinlikte ikinci sezondan üç bölüm izlenme fırsatı buldular.

İlk sezonuyla büyük ilgi gören Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"in ikinci sezonunun galası Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Oyuncu Hande Soral, galada konuşma yaptı.

İlk sezonuyla büyük ilgi gören Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"in ikinci sezonunun galası Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Oyuncu Hande Soral, galada konuşma yaptı.