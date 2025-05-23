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Ankara'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Ankara'da ANFİDAP, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto ederek Sıhhiye Meydanı'na yürüdü.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:06
Ankara'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Ankara'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Başkent Ankara'da, Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Kocatepe Camisi'nden Sıhhiye Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

"Tek Gündemimiz Gazze" temasıyla yapılan çağrı üzerine, akşam saatlerinde çok sayıda kişi Kocatepe Camisi önünde toplandı. Protestocular, tekbirler eşliğinde Sıhhiye Meydanı’na yürüyerek, "Gazze'de insanlık ölüyor", "Nehirden denize özgür Filistin", "Susmak suça iştiraktir", "Unutulan soykırım tekrarlanır" yazılı dövizler taşıdılar.

Yürüyüşün ardından Sıhhiye Meydanı'na ulaşan grup, burada basın açıklaması yaptı. Fatih Benli platform adına yaptığı açıklamada, Gazze'nin, "suskun dünyanın" ortasında her gün daha fazla ölüme terk edildiğini vurguladı. Benli, "Sınırları kapatılmış, gökyüzü karartılmış, denizi mühürlenmiş bir halktan söz ediyoruz. Gündüzleri bombalarla, geceleri açlıkla sınanan çocuklardan, elleriyle toprağı kazan analardan, enkaz altından kardeşini çıkarmaya çalışan evlatlardan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Benli'nin açıklamasının ardından, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okuyan grup, Sıhhiye Meydanı’ndan ayrıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için Kocatepe Camisi'nden Sıhhiye Meydanı'na yürüyüş düzenledi. ANFİDAP tarafından "Tek Gündemimiz Gazze" temasıyla yapılan çağrı üzerine, akşam saatlerinde çok sayıda kişi Kocatepe Camisi önünde toplandı. Grup, tekbirler eşliğinde Sıhhiye Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "Gazze'de insanlık ölüyor", "Nehirden denize özgür Filistin", "Susmak suça iştiraktir", "Unutulan soykırım tekrarlanır" yazılı dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için Kocatepe Camisi'nden Sıhhiye Meydanı'na yürüyüş düzenledi. ANFİDAP tarafından "Tek Gündemimiz Gazze" temasıyla yapılan çağrı üzerine, akşam saatlerinde çok sayıda kişi Kocatepe Camisi önünde toplandı. Grup, tekbirler eşliğinde Sıhhiye Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "Gazze'de insanlık ölüyor", "Nehirden denize özgür Filistin", "Susmak suça iştiraktir", "Unutulan soykırım tekrarlanır" yazılı dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

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