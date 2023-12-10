Ankara’da kanlı dram: Sevgilisini boğazından vurup intihar etti

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, sevgilisiyle tartışan bir kişi, kadını silahla vurduktan sonra kendini öldürdü. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da kanlı dram: Sevgilisini boğazından vurup intihar etti
Yayın Tarihi:

Ankara’da akşam saatlerinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Yeni Mahalle’de oturan Kenan Ç. (32) ile Hamide C. (28) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan Ç, yanında bulunan silahla sevgilisi Hamide C’ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Hamide C, boğaz bölgesinden yaralandı. Kenan Ç. ise olay yerinde intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı kadın, ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kenan Ç’nin cesedi ve silah bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ankara’da silahlı saldırı: Sevgilisini vurup intihar etti

Ankara’nın Mamak ilçesinde sevgilisiyle tartışan bir kişi, kadını silahla vurduktan sonra kendini öldürdü. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da korkunç olay: Tartıştığı sevgilisini boğazından vurdu

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Kenan Ç. isimli bir kişi, tartıştığı sevgilisi Hamide C’ye silahla ateş etti. Kadın boğazından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kenan Ç. ise olay yerinde intihar etti.

Ankara’da kan donduran cinayet: Sevgilisini vurup kendini öldürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Kenan Ç. adlı bir kişi, sevgilisiyle kavga ettikten sonra kadını silahla vurdu. Kadın boğaz bölgesinden ağır yaralandı. Kenan Ç. ise aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.

Öne Çıkanlar
Doğalgaz faturalarını anında yarıya indiriyor! Bu 5 yöntem yüksek faturayı tarihe gömüyor Doğalgaz faturalarını anında yarıya indiriyor! Bu 5 yöntem yüksek faturayı tarihe gömüyor
Faizsiz kredi arayanlara müjde! O bankalar tek kuruş faizsiz 25.000 TL kredi verecek Faizsiz kredi arayanlara müjde! O bankalar tek kuruş faizsiz 25.000 TL kredi verecek
Migros uygun fiyata buzlukları et dolduracak! Kırmızı ve beyaz ette yüzde 25'lik indirim başladı Migros uygun fiyata buzlukları et dolduracak! Kırmızı ve beyaz ette yüzde 25'lik indirim başladı
Çok Okunanlar
Elon Musk Düzce'ye ayak basıyor! Nedenini duyanlar heyecandan duramadı Elon Musk Düzce'ye ayak basıyor! Nedenini duyanlar heyecandan duramadı 1915 Çanakkale Köprüsü’ne dünyanın en prestijli ödülü 1915 Çanakkale Köprüsü’ne dünyanın en prestijli ödülü Yeni asgari ücret ne olacak? İşte yarın başlayacak olan sürecin detayları Yeni asgari ücret ne olacak? İşte yarın başlayacak olan sürecin detayları Bakan Şimşek'ten dikkat çeken tasarruf açıklaması: Sadece TOGG'a izin veriyoruz Bakan Şimşek'ten dikkat çeken tasarruf açıklaması: Sadece TOGG'a izin veriyoruz BM Genel Sekreteri Guterres: "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur" BM Genel Sekreteri Guterres: "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur" Yargı paketinde neler var? Adli para cezaları, tazminat komisyonu ve denetimli serbestlik Yargı paketinde neler var? Adli para cezaları, tazminat komisyonu ve denetimli serbestlik