Ankara’da kanlı dram: Sevgilisini boğazından vurup intihar etti

Ankara’da akşam saatlerinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Yeni Mahalle’de oturan Kenan Ç. (32) ile Hamide C. (28) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan Ç, yanında bulunan silahla sevgilisi Hamide C’ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Hamide C, boğaz bölgesinden yaralandı. Kenan Ç. ise olay yerinde intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı kadın, ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kenan Ç’nin cesedi ve silah bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ankara’da silahlı saldırı: Sevgilisini vurup intihar etti

Ankara’nın Mamak ilçesinde sevgilisiyle tartışan bir kişi, kadını silahla vurduktan sonra kendini öldürdü. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da korkunç olay: Tartıştığı sevgilisini boğazından vurdu

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Kenan Ç. isimli bir kişi, tartıştığı sevgilisi Hamide C’ye silahla ateş etti. Kadın boğazından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kenan Ç. ise olay yerinde intihar etti.

Ankara’da kan donduran cinayet: Sevgilisini vurup kendini öldürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Kenan Ç. adlı bir kişi, sevgilisiyle kavga ettikten sonra kadını silahla vurdu. Kadın boğaz bölgesinden ağır yaralandı. Kenan Ç. ise aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.