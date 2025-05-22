Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

Hava durumu hakkında dikkate değer uyarılar yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor. 22 Mayıs itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşanacağı Ankara’da, önümüzdeki hafta sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle fırtına ve gök gürültüsü ile birlikte gelen şiddetli yağışların, Cuma ve Cumartesi günleri de sebep olacağı hava koşulları, hafta sonuna doğru devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla şehri etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışların habercisi oldu.

Ankara'nın Hava Durumu Detayları

İşte Ankara’nın önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri:

22 Mayıs Perşembe: Az bulutlu, normal sıcaklıklar.

Az bulutlu, normal sıcaklıklar. 23 Mayıs Cuma: Güneşli ve parçalı bulutlu, şiddetli yağış ihtimali düşük.

Güneşli ve parçalı bulutlu, şiddetli yağış ihtimali düşük. 24 Mayıs Cumartesi: Sakin, az bulutlu günler.

Sakin, az bulutlu günler. 25 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, hafif ve seyrek yağış riski.

Parçalı bulutlu, hafif ve seyrek yağış riski. 26 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Gök gürültülü sağanakların özellikle Perşembe ve Cuma günleri ani ve şiddetli bir şekilde kendini göstereceği öngörülmekte. Bu durum, şehir içindeki yaşamı olumsuz etkileyebilir; trafik yoğunluğu, sel tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskler bulunmaktadır.

Ayrıca, şiddetli yağışların yol açabileceği elektrik kesintileri ve ağaç devrilmeleri gibi tehlikeler konusunda da uyarılar yapıldı. Uzmanlar, açık alanlarda bulunan vatandaşların, bu tür hava koşullarına karşı tedbir almaları gerektiğini vurgulamaktadır.