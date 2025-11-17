Ankara'da Kızılay Tabelasına 1 metre 30 santimlik Akya Asıldı

Ankaralı balıkçılar, Kennedy Caddesi'ndeki Kızılay tabelasına 1 metre 30 santimlik Akya asarak sosyal medyadaki tabela akımına farklı bir boyut kattı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:42
Çankaya Kennedy Caddesi'nde dikkat çeken tabela akımı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde bulunan Kızılay yön tabelası, sosyal medyada viral olan ve gençlerin fotoğraf çekildiği bir akıma sahne oldu. Kısa sürede popülerlik kazanan tabela, çevrede ilgi uyandırdı.

Başkentte balık restoranı işleten iki kardeş, akıma dikkat çekici bir katkı sağladı. Yanlarında getirdikleri 1 metre 30 santimlik Akya balığını tabela üzerine asarak burada poz verdiler ve vatandaşların ilgisini topladılar. Balıkçı kardeşler, akıma son noktayı koyduklarını belirtti.

Mehmet Gezen şöyle konuştu: Kardeşimle birlikte Ankara’da bir balıkçı restoranı işletiyoruz ve sosyal medyada balıkla ilgili videolar paylaşıyoruz. Balığın iyisi Ankara’da yenir ve biz bunu birçok kez ispatlamış durumdayız. Ankara’da İç Anadolu’ya dağıtılan bir balık hali mevcut. Önce balıklar buraya gelir, en tazelerini biz alırız, sonra kalanı İç Anadolu’ya göndeririz. O yüzden akım olan tabelanın önünde balığın iyisi Ankara’da yeniri ispatlamak istedik. Bence çok eğlenceli bir akım oldu. Gençlerimiz burada eğleniyor, hiç kimseye zararları yok. Daha önce de Dubai çikolatasını, hamsili Dubai çikolatası yaparak akıma son noktayı koymuştuk. Popüler olan tabelaya da balık asarak tabela akımına son noktayı koymak istedik.

Buse Yaşıt ise şunları söyledi: Tabelanın bu kadar popüler olmasının sebebini bilmiyorum. Bence öbür tabelalara göre daha işlek bir yerde olması ve daha dikkat çekici görülmesi yüzünden popüler oldu. Buraya yemek yemeye gelmiştik, tabelanın nerede olduğunu bilmiyorduk. Tabelaya balığın asıldığını gördük, biz de fotoğraf çekinmek istedik. Tabelaya balık asarak akıma farklı bir detay kattıklarını düşünüyorum, bence özgün bir fikir.

