Ankara'da Motosiklet ve Bisiklet Fuarı Kapılarını Açtı

Ankara'da Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi ve Aksesuarları Fuarı Açıldı

Ankara, Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi ve Aksesuarları Fuarı ile motosiklet ve bisiklet meraklılarını buluşturdu. Fuarda, motosiklet ve bisiklet dünyasında son teknoloji ve çağdaş tasarımlar sergilendi.

Doğa Sporlarına ve Teknolojilere Vurgu

Fuar, motosiklet ve bisiklet ekipmanlarının yanı sıra doğa sporları ve outdoor ürünlerini bir araya getirerek dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları, tercih ettikleri markaların en yeni modelleriyle buluşma fırsatı yakaladı.

Etkinlikler ve Yenilikler

Yaklaşık 100 firma ve markanın katılım sağladığı fuar boyunca, ürün tanıtımları, ödüllü yarışmalar, söyleşiler ve gösteriler gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yamaha ve Herter markalarının Türkiye'de ilk kez tanıtılacak modellerinin sergileneceği fuar, motor severler için kaçırılmaması gereken bir organizasyon.

Fuar, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olup, ziyaret saatleri 10.30-19.30 arasında düzenlenecek.

Ankara,'da ilk kez düzenlenen Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi ve Aksesuarları Fuarı, Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde ilgililerin beğenisine sunuldu.

Ankara,'da ilk kez düzenlenen Motosiklet, Bisiklet Endüstrisi ve Aksesuarları Fuarı, Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde ilgililerin beğenisine sunuldu.