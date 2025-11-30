Ankara'da pitbull dehşeti: 1 buçuk yaşındaki Efe'nin yüzü paramparça oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pazardan dönen Öztürk ailesinin çocukları, karşı dairede beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda 1 buçuk yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki Doğa Öztürk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğun göğsüne saldırdı. Olayı gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor; sağlık ekipleri çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Baba Adem Öztürk'ün iddiası

Olayı anlatan baba Adem Öztürk şu ifadeleri kullandı: 'Bugün işte pazar yerinden döndükten sonra hanımla çocuğumu eve çıkmaları için bıraktım. Kendim de aşağıdaydım, arabayı park edip gelecektim. Karşı komşum pitbull köpeği besliyordu. Komşum kapıyı açmış, ayakkabılarını giyiyor. Kapı açık, içeride ağzı açık köpek önce dışarı çıkıp önce kızıma saldırıyor, onu ısırıyor, ondan sonra da oğluma saldırıyor. 1 buçuk yaşındaki oğluma saldırıyor, yüzünü tamamen paramparça etmiş durumda. Diyecek söz bulamıyorum. Köpek daha önce de apartmanda birçok kişiye saldırmıştı. Köpek çok büyük bir pitbull köpeği ve sahibi zayıf bir kadın, köpeği tutamıyor. Bu şekilde benim çocuğumun yüzü komple paramparça olmuş durumda. Ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Hem sahibinin hem köpeğin ceza almasını istiyorum. Ben çocuğumun yüzüne rahat bakabilmem için bunların ceza almasını istiyorum. Lütfen sesimi duyun, bana yardım edin.'

Sağlık durumu ve şikayetler

Baba Öztürk, tedavi süreci hakkında da şunları söyledi: 'Doktorlar şu an bir şey yapamıyorlar. Çocuk ufak olduğu için ve yarası çok büyük olduğu için dikiş atamıyorlar. Köpek ısırığı olduğu için dikiş atamıyorlar. Çocuğumun kulağından da kan gelmeye başladı. Onun için de ayrı bir yere götürdük.'

Site sakinleri, köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını iddia etti. Aile, yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını isterken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

BABA ADEM ÖZTÜRK