Ankara'da Sığırcık Kuşlarının Büyüleyici Dansı

Ankara'nın Gölbaşı'nda gün batımında gökyüzünde dans eden sığırcık sürüsü, vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle sosyal medyada ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:08
Gölbaşı'nda gün batımında oluşan görsel şölen

Ankara’da akşam saatlerinde gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gün batımında beliren sığırcık sürüsü, gökyüzünde oluşturduğu şekillerle izleyenleri mest etti.

Gölbaşı ilçesinde toplu halde farklı yönlere hareket eden sığırcıklar, vatandaşlara seyirlik anlar yaşattı. Birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak büyük ilgi gördü; sürünün uyumlu hareketleri ve gün batımının yarattığı görsel etki izleyenlerin beğenisini kazandı.

