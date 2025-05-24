Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Zam Geldi

Başkent Ankara'da şehir içi ulaşımın önemli bir parçası olan taksilerde dev bir zam haberi gündeme damga vurdu. Yakın zamanda genel ulaşım ücretlerine yapılan zam, taksi fiyatlarını da etkiledi. Taksimetre açılış fiyatı ve kısa mesafe ücretleri yüzde 35 gibi yüksek oranlarla artırıldı.

Yeni Taksimetre Açılış Ücreti

Taksiye ilk bindiğiniz anda, bu zam furyası ile karşılaşacaksınız. Taksimetre açılış ücreti, eski fiyatı olan 35 TL'den, 45 TL'ye yükseldi. Bu durum, yolculuğa başlar başlamaz ödenen ilk bedelin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Kısa Mesafe Ücretlerinde Artış

Bir diğer dikkati çeken zam kalemi ise "kısa mesafe" ya da "indi-bindi" olarak bilinen taban ücreti oldu. Bu ücret önceden 100 TL iken, yapılan güncelleme ile 130 TL'ye çıkarıldı. Dolayısıyla, yalnızca birkaç duraklık mesafe için taksiye binen bir yolcu, cebinden en az 130 TL ödemek zorunda kalacak.

Zamlar Ne Zaman Geçerli Olacak?

Yeni taksi fiyatlarına ilişkin zamların Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni tarifelerin Pazar gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

TŞOF'dan Açıklama

Mehmet Yiğiner, yeni taksi tarifesi hakkında yaptığı açıklamada, artan maliyetler karşısında esnafın durumunu göz önünde bulundurduklarını belirtti. Yiğiner, "Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olmasını diler, bol kazançlar temenni ederim" şeklinde konuştu.