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Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çubuk'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:43
Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çubuk'ta Trafik Kazası Faciaya Yol Açtı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çubuk-Şabanözü yolu üzerinde gerçekleşen kaza, Mehmet B. (63) yönetimindeki 06 AG 1962 plakalı otomobil ile M.Ö'nün (35) kullandığı 06 AEM 018 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kaza Anında Olay Yerinde

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, Mehmet B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü M.Ö, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar devam etmektedir.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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