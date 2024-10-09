Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Başlatıldı

Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceliklendiren bir adım atarak sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş grubundaki çocuklarına, Gazi Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle ücretsiz Human Papilloma Virüsü (HPV) aşısı uygulaması başlattı.

Proje Detayları

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş liderliğinde hayata geçirilen bu program, 20 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında başvuru süreci ile başladı. 9-30 yaş aralığındaki bireyler için hayata geçirilen "HPV Aşı Programı" çerçevesinde, 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 kişi olmak üzere toplam 1575 başvuru alındı.

Bütçe ve Aşı Temini

Proje için ayrılan bütçe ise 15 milyon 180 bin lira olarak belirlendi ve 5 bin doz HPV aşısı temin edildi. İlk dozlar, Gazi Hastanesi'nde aşılama işlemiyle gerçekleştirilmeye başladı. Projenin başlangıç aşamasında 2 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Açıklaması

Proje hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "9-30 yaş arasındaki kız çocukları ve kadınlara üç doz HPV aşısı yapılacak. İlk doz bugün uygulanacak, ikinci doz 2 ay sonra, üçüncü doz ise 6 ay sonra yapılacak." dedi.

Uzman Görüşleri

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Bostancı, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasını umduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "HPV aşısı, özellikle 15 yaş altı bireylere uygulandığında yüzde 99,5 oranında koruma sağlıyor. Tüm Türkiye'deki kadın ve erkeklerin bu aşıdan faydalanmasını diliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Teşekkür

GÜ Hastanesi Yetişkin Aşı Merkezi’ne gelerek ilk doz aşısını yaptıran vatandaşlar, bu projede emeği geçenlere teşekkür ifadelerini dile getirdiler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi iş birliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı. Programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.