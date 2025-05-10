Ankara'da Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Yapıldı

Ankara'da Önemli Bir Kongre

Ankara'da, Sağlık-Sen ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi düzenleniyor. İki gün sürecek olan kongrenin amacı, 112 çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgileri paylaşmaktır.

Kongre Açılışında Önemli Mesajlar

Kongrenin açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarını geliştirme çabalarının devam ettiğini belirtti. Sosyal sendikacılık anlayışlarının altını çizen Doğan, "Üyeden gelen üyeye gider" mottosunu vurguladı.

Doğan, sağlık çalışanlarının Ankara'ya vakaya geldiğinde, sendika ayrımı yapılmaksızın Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklama fırsatından yararlanabileceğini de sözlerine ekledi. Bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılacağı müjdesini verdi.

Sağlık Alanındaki Sorunlar

Sağlık alanında görev yapan personelin çeşitli sorunları olduğunu dile getiren Doğan, "Sağlık gerçekten kutsal bir meslek" diyerek Sağlık ve Maliye Bakanlıklarının bu sorunları çözmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık hizmeti sunan bireylerin, sahada verdikleri fedakarca hizmetlerin altını çizdi.

Acil Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğan, yüksek kilometre nedeniyle bazı ambulansların kullanılmaz hale geldiğini savunarak, bu araçların yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, saha araştırmaları sonucunda sağlık çalışanlarında en çok karşılaşılan sorunlar arasında bel ağrısı, uyku bozukluğu, anksiyete ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının öne çıktığını belirtti. İdarelerin bu sorunların önüne geçmek için mutlaka önlem alması gerektiğini belirtti ve sendika olarak bu konularda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Başkentte, Sağlık-Sen ile Gazi Üniversitesi tarafından "Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi" düzenlendi.

Başkentte, Sağlık-Sen ile Gazi Üniversitesi tarafından "Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi" düzenlendi.