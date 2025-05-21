Ankara'da 'Zabıta Teşkilatı Tarihi' Kitabı Tanıtıldı

Başkent Ankara'da, Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV) tarafından yayımlanan 'Zabıta Teşkilatı Tarihi' adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliği, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, "İstiyoruz ki çocuklarımız terörle ilgili bir gündeme sahibi olmasın. İstiyoruz ki çocuklarımız kardeş kavgası nedir hiç bilmesin." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi'nin (AREM) büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu merkezin farklı konularda kitaplar yayınlayarak literatür üreten bir kurum haline geldiğini vurguladı. Hazırlanan kitabın, köklü bir geleneği geleceğe aktararak, sadece zabıta teşkilatının değil, aynı zamanda büyük bir devlet olmanın da bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yıllık geçmişine atıfta bulunan Turan, Emniyet Teşkilatı'nın 180, Jandarma Teşkilatı'nın 186 ve Zabıta Teşkilatı'nın 199 yaşında olduğunu hatırlattı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin zorluklarına da değinen Turan, yaşanmış acıların ve risklerin, olumlu adımlarla aşılması gerektiğini belirterek, toplumsal mutabakat sağlanarak sorunların kapatılacağını ifade etti.

AREM Başkanı Selim Çapar ise kitabın hazırlanma sürecinin bir yılı aşkın bir zaman aldığını ve bu süreçte akademisyenler ile işbirliği yapıldığını belirtti. Türk Zabıta Teşkilatı'nın devlet mekanizmasındaki köklü yerinin önemine dikkat çeken Çapar, kitabın teşkilatın gelişimi üzerine odaklandığını aktardı.

Türk Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak da, zabıta teşkilatının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını kaydetti. Tanıtım programında, 'Zabıta Olmasaydı Nasıl Bir Hayat Olurdu?' başlığı ile hazırlanan video gösterimi de katılımcılarla paylaşıldı.

Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV) tarafından yayımlanan "Zabıta Teşkilatı Tarihi" adlı kitabın tanıtımı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı. Tanıtım programına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), AREM Başkanı ve TİAV Genel Sekreteri Selim Çapar (sol2) ile Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak (solda) katıldı.

Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV) tarafından yayımlanan "Zabıta Teşkilatı Tarihi" adlı kitabın tanıtımı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı. Tanıtım programına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), AREM Başkanı ve TİAV Genel Sekreteri Selim Çapar (sol2) ile Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak (solda) katıldı.