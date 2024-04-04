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Ankara’daki yangınla ilgili olarak 5 kişi gözaltında

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangına sebebiyet verdiği düşünülen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 14:12
Ankara’daki yangınla ilgili olarak 5 kişi gözaltında

Dün, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde büyük bir yangın meydana gelmiş ve yangın saatlerce süren çalışmalar sonrasında ancak kontrol altına alınabilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamaya göre, yapılan incelemeler sonucunda yangına sebebiyet verdiği düşünülen 5 kişi gözaltına alındı.

Hem yapılan değerlendirmeler hem de görgü tanıklarının ifadeleri sonrasında 5 şüpheli Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Çevrede oturanlara maske uyarısı yapıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yangın çıkan Hurdacılar Sanayi Sitesi çevresinde oturanlar için uzmanlardan uyarı geldi. Yangın esnasında alev alan çok sayıda lastik ve atık maddenin kanser yapıcı etkiye sahip olduğu belirtildi. Bu nedenle bölgede çalışma yapanların aktif karbonlu maske kullanması, çevrede oturanların ise pencerelerini açmaması yönünde uyarı yapıldı. 

Civarda oturan kişilerin mümkünse dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade eden uzmanlar, dışarı çıkıldığında da maske kullanımının önemli olduğunu vurguladı. 

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