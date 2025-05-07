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Ankara'dan ABD'ye Öztürk İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Ankara'daki STK'lar, ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için basın toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:55
Ankara'dan ABD'ye Öztürk İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Ankara'daki STK'lar, Rümeysa Öztürk İçin Ses Yükseltiyor

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'na (ANFİDAP) üye sivil toplum kuruluşları, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için basın toplantısı düzenledi.

"Rümeysa İçin Özgürlük" Temasıyla Toplandılar

Memur-Sen genel merkezinde gerçekleşen toplantıya avukatlar, hukukçular ve birçok STK temsilcisi katıldı. Toplantıda söz alan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mustafa Eminoğlu, ABD yönetiminin soykırım destekçilerine karşı durduğunu, ancak karşıt görüşleri suçlu olarak gördüğünü ifade etti.

Eminoğlu, Siyonizmin mutlak bir kötülük olduğunu belirtmiş ve bu durumu haykırmanın suç olmadığını vurgulayarak, asıl suçu İsrail destekçilerinin işlediğini dile getirdi.

Hukuki Güvencelerin Yok Olması

Platform adına basın açıklamasını gerçekleştiren Doç. Dr. Nergis Dama, Rümeysa Öztürk'ün ters kelepçeyle gözaltına alınmasının, ABD'nin uluslararası öğrenciler üzerindeki insan hakları ihlallerinin son örneği olduğunu belirtti.

Daha önce ABD'de Filistin yanlısı birçok öğrencinin tutuklandığına dikkat çeken Dama, "Düşünce ve ifade hürriyeti, şiddetsiz protesto medeni toplumların en temel insan haklarındandır. ABD'nin uluslararası öğrencileri vizelerini iptal ederek sınır dışı etmesi, insan hakları ihlali ve hukuki güvencenin yok edilmesi anlamına gelmektedir" dedi. Bu gibi idari kararların ve 'cadı avı' uygulamalarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) üye sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'de...

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) üye sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması çağrısında bulundu. Memur-Sen genel merkezinde "Rümeysa İçin Özgürlük" temasıyla düzenlenen basın toplantısına avukatlar, hukukçular ve birçok STK temsilcisi katıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) üye sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'de...

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) üye sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması çağrısında bulundu. Memur-Sen genel merkezinde "Rümeysa İçin Özgürlük" temasıyla düzenlenen basın toplantısına avukatlar, hukukçular ve birçok STK temsilcisi katıldı.

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