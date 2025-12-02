Ankara Gölbaşı'nda Yüzlerce Kilo Et Ürünü Boş Arazide Bulundu

Ankara'nın Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'nde yüzlerce kilo sucuk, kavurma ve salam boş bir arazide bulundu; yetkililer soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 23:13
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye bırakılmış yüzlerce kilo sucuk, kavurma ve salam bulundu.

Olay yeri ve ihbar

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş, gelişigüzel şekilde atılmış et ürünlerini fark ederek durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yetkililer, ürünlerin kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığının tespiti için çalışma başlattı.

