Ankara Mamak'ta Zerdalitepe'de çöp yangını kontrol altına alındı

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü

Alınan bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi'nde ormanlık alanda birikmiş çöpler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın sırasında oluşan duman bulutundan vatandaşlar olumsuz etkilendi.

ANKARA'DA ORMANLIK ALANDA BİRİKEN ÇÖPLERİN TUTUŞMASMASI SONUCU MEYDANA GELEN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.