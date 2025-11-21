Ankara Mamak'ta Zerdalitepe'de Çöp Yangını Kontrol Altına Alındı

Mamak Zerdalitepe'de öğle saatlerinde başlayan çöp yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; duman vatandaşları etkiledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:39
Ankara Mamak'ta Zerdalitepe'de Çöp Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara Mamak'ta Zerdalitepe'de çöp yangını kontrol altına alındı

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü

Alınan bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi'nde ormanlık alanda birikmiş çöpler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın sırasında oluşan duman bulutundan vatandaşlar olumsuz etkilendi.

ANKARA'DA ORMANLIK ALANDA BİRİKEN ÇÖPLERİN TUTUŞMASMASI SONUCU MEYDANA GELEN YANGIN İTFAİYE...

ANKARA'DA ORMANLIK ALANDA BİRİKEN ÇÖPLERİN TUTUŞMASMASI SONUCU MEYDANA GELEN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

ANKARA'DA ORMANLIK ALANDA BİRİKEN ÇÖPLERİN TUTUŞMASMASI SONUCU MEYDANA GELEN YANGIN İTFAİYE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Kütahya Turizm Master Planı 2025–2029: Aizanoi Restorasyonu ve Termal Atılım
5
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada
6
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
7
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut