Ankara'da korkutan yangın: Sanayi sitesi alevler içinde kaldı

Ankara sanayi sitesinde herkesi korkutan yangın paniği! Yangının detayları ortaya çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA KORKUTAN YANGIN

Ankara Tahsin Karaman Caddesi'nde bulunan minder üretimi yapan bir iş yerinde henüz sebebi ortaya çıkmayan bir yangın yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine de sıçradı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın 2.5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Dumandan etkilenen bir tanesi itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Çalışan yakınları için içeriye girmek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti.





Fabrikanın muhasebe müdürü olan Müge Çetin ve Irak uyruklu işçi çalışan Safire Acem ise yangında hayatını kaybetti. Cenazeler adli tıp kurumuna götürüldü. Kadri Hayati Eraydın yangın ihtimallerinin değerlendirildiğini belirterek şu sözleri söyledi; 'Büyük bir yangının çıkacağı belliydi. Önü sünger doluydu, ateşle oynamaktır bu. Ben çıktığım zaman ön taraftan alev almıştı. Video çekmeye çalıştım ama yardım edecek durumumuz da yoktu. İçeride 15 kişinin falan çalıştığı söyleniyor.' Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.