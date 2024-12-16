Ankaralı Turgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayata veda eden Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş, toprağa verildi. Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını kaybeden Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı. Kızları, Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Turgut Karataş'ın cenazesi, namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise, "Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden biri olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da önemli roller üstlenmiştir.

Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı. Kızları, Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı. Kızları, Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.