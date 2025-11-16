Antalya'da 60+lara Akıllı Telefon Eğitimi ve Dijital Güvenlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşlı Merkezi aracılığıyla 60 yaş üstü bireylere "Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi" veriyor. Amaç, yaşlı vatandaşların dijital dünyaya güvenle katılmasını sağlamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak.

Eğitimlerde katılımcılara akıllı telefonun temel kullanımı, mesajlaşma, görüntülü konuşma, sosyal medya kullanımı, mobil bankacılık ve e-Devlet işlemleri adım adım öğretiliyor. Programda ayrıca güvenlik konularına geniş yer verilerek dolandırıcılık tuzaklarından korunma yöntemleri aktarılıyor.

Birebir destekle yürütülen kurslar, kursiyerlerin öğrenme hızına göre planlanıyor. Katılımcılar, akıllı telefon kullanımından çevrim içi bankacılığa kadar birçok alanda yetkinlik kazanarak hem bağımsızlaşıyor hem de sosyal hayata daha güçlü katılıyor.

"Dolandırılırım korkusuyla internetten alışveriş yapamıyordum"

Merkezde eğitim alan 65 yaşındaki Ayşe Sarıoğlu, teknoloji kurslarının kendisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Pek çok konuda teknolojiden geri kalmıştık. Burada öğreniyoruz. Hayata katılmak adına çok önemli. Akıllı telefonum vardı ama bilmediğim şeyleri gençlere soruyordum. Şimdi kendim halledebiliyorum. Dolandırılırım korkusuyla internetten alışveriş yapamıyordum, banka işlemlerimi yapamıyordum. Burada öğrendim. Torunlarım da memnun, artık onları rahatsız etmiyorum. Hatta bazı şeyleri ben onlara gösteriyorum" dedi.

"Hocalarımız çok bilgili"

Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen 70 yaşındaki Meral Yılmaz, merkezin yaşlılar için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi: "Evde televizyon izlemektense burada güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Hocalarımız çok bilgili. Dolandırıcılık olaylarına çok dikkat ediyorum. Tanımadığım numaralardan gelen aramaları açmıyorum, hemen engelliyorum".

"Torunlarıma ‘Teknolojiye yetişiyoruz, bekleyin’ demek istiyorum"

70 yaşındaki emekli mühendis Mehmet Şimşek kurs deneyimini şöyle aktardı: "Teknoloji çok hızlı ilerliyor, biz yetişemiyoruz ama buradaki eğitimlerle çok şey öğreniyoruz. Dolandırıcılar beni de aradı. Şifre istediler, hemen bankayı aradım. Sonra onlara ‘Birazdan polis sizi alacak’ dedim, kapattılar." Şimşek, kurs sayesinde teknolojiyle daha barışık hale geldiğini belirterek, "Torunlarıma ‘Teknolojiye yetişiyoruz, bekleyin’ demek istiyorum" dedi.

Merkez yetkililerinden değerlendirme

Aktif Yaşlı Merkezi Birim Sorumlusu Ayben Şahinsoy, teknoloji kurslarına yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, "60 yaş üstü bireylere psikolojik ve fiziksel destek veriyoruz. Teknoloji kursumuz en çok rağbet gören kurs oldu. Sadece açma-kapatmayı bilen kursiyerlerden aktif olarak akıllı telefon kullanan bir seviyeye geldiler" dedi.

Şahinsoy, eğitimlerin olumlu yansımalarını anlatarak, "Whatsapp, e-Devlet, bilinmeyen numaraları engelleme, online görüşme gibi tüm adımları tek tek öğretiyoruz. Hatta bazıları benim bilmediğim ayarları bile yapıyor. Kaliteli fotoğraf çekimi yapanlar var" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Antalya'daki program 60 yaş üstü bireylerin dijital becerilerini güçlendirirken, onları dolandırıcılık ve güvenlik risklerine karşı bilinçlendiriyor; bu sayede katılımcılar sosyal hayatlarına ve günlük işlerine daha bağımsız şekilde devam ediyor.

