Antalya'da Apartman Bahçesinden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Antalya'da 2 Kamyon Çöp Çıkarımı

Antalya'nın Serik ilçesinde, apartman sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayette bulundukları zemin kattaki evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Kökez Mahallesi'nde Temizlik Çalışmaları

Kökez Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan yaşlı kadının evinden yayılan kötü koku üzerine, Serik Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla, bahçeden kullanılmaz durumdaki eşyalar, evsel atık, plastik ve hurdaların yer aldığı iki kamyon çöp çıkardı.

Ayrıca, evin içinin ve balkonlarının da çöple dolu olduğu ifade edildi. Mahalleli, çöplerin kaldırılması ve evin temizlenmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Mahalle Sakinlerinden Şikayetler

Apartman sakinlerinden Semra Sarıdağ, yalnız yaşayan kadının sürekli çöp toplayarak, evinde ve bahçesinde istiflediğini belirtti. Kötü kokudan rahatsız olduklarını anlatan Sarıdağ, "Çocuğum evden aşağıya inemiyor, bahçede oynayamıyor. Vücudunda alerji oldu. Şikayet etmemize rağmen çözüm bulamadık." dedi.

Bir diğer apartman sakini Mevlüt Ekici ise, 10 yıldır bu sorunu yaşadıklarını belirterek, çöplerden fare ve hamam böceği çıktığını dile getirdi.

Yaşlı kadının bakımıyla ilgili Sibel Sarıdağ ise, çocuklarının kadına bakmadığını ifade etti.

Öte yandan, belediye ekiplerinin daha önce birkaç kez aynı evin bahçesinde temizlik çalışması yaptığı ancak yaşlı kadının gündüz saatlerinde çöp toplamaya gittiği için evinde bulunamadığı bilgisi verildi.