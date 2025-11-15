Antalya'da Arapuçtu Dağı'nda Mahsur Kalan 2 Genç JAK ve AFAD ile Kurtarıldı

Antalya'da Arapuçtu Dağı'nda mahsur kalan iki genç kurtarıldı

Olay yeri: Konyaaltı, Hisarçadır Mahallesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçadır Mahallesi yakınlarındaki Arapuçtu Dağında yürüyüşe çıkan iki genç, zirve sonrası dönüşte sarp ve engebeli arazi nedeniyle mahsur kaldı.

Yürüyüşe çıkan G.D. (17) ve Abdullah D. (18), bulundukları yerden ayrılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Gençler, sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak inmeye güçlük çektiklerini bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri kısa sürede belirtilen konuma ulaştı ve arama-kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından gençler mahsur kaldıkları yerden alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma anları, ekiplerin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

