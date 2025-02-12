Antalya'da Çift, Sigarayı 1,5 Ayda Bıraktı

Antalya'da Bir Çift, 1,5 Ayda Sigarayı Bıraktı

Antalya'da, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesindeki sigarayı bırakma polikliniğine başvuran Gözde Yüksel ve Burak Soytürk çifti, aldıkları tedavi sayesinde sigara bağımlılığından 1,5 ayda kurtulmayı başardı.

Çift, Şehit Dr. Atila Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurup doktor gözetiminde danışmanlık ve ilaç tedavisi aldı. Yıllardır süren sigara alışkanlıklarını geride bırakmayı başardılar.

Gözde Yüksel Soytürk'ün Deneyimi

Gözde Yüksel Soytürk, AA muhabirine verdiği demeçte, 10 yıl önce sigaraya arkadaş ortamında başlayarak bu alışkanlığın üstesinden gelemediğini ifade etti. Eşiyle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı "ilaçla sigara bırakma" hizmetine başvurduğunu belirtti. "35 yaşında merdiven çıkmakta zorlanmaya başladım. Sigarasız hayatım artık daha kaliteli," dedi.

Burak Soytürk'ün Hikayesi

Burak Soytürk ise, lise yıllarında başladığı sigara alışkanlığını 15 yıl sürdürebildiğini anlattı. Sigarayı bırakmak için çok çabaladığını belirten Soytürk, "İlaçla daha rahat bir şekilde bıraktım. Sigarasız hayatın güzelliğini deneyimlemeye başladık," diye konuştu.

Poliklinik Doktoru Zeynep Turan'dan Bilgiler

Poliklinik doktoru Zeynep Turan, sigarayı bırakmak için polikliniğe başvuran hastalara ilk olarak tarama yaptıklarını belirtti. Danışanların istekli olmalarının önemli olduğunu vurguladı. "Grup danışmanlığında merak ettikleri soruları soruyor ve hastalarla birebir görüşmeye başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ilaçlarla tedavilere başlıyoruz. Bize başvuran birçok danışan, sigarayı bırakmayı başardı. Bu hizmet ücretsizdir," dedi.